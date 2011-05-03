تفاصيل تعذيب شرطية صهيونية لطفل فلسطيني على حاجز

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

قدَّمت ما تسمى بدائرة التحقيقات في الشرطة الصهيونية لائحة اتهام، إلى المحكمة الصهيونية في مدينة القدس المحتلة ضد اثنين شرطي وشرطية صهيونيين على خلفية تعذيب أحد القاصرين الفلسطينيين.

وجاء في لائحة الاتهام أن الشرطية أشهرت مسدسها على الفتى ووجهته إلى رقبته، وقد ضغطت على الزناد وهي تقول صارخة "الموت للعرب".

وقد اتُّهِم الاثنان بالاعتداء على شخص ضعيف وعاجز عن فعل أي شيء، وكل ذلك حدث بفعل الحقد والعنصرية – بحسب زعمهم-.

وجاء أيضا في تفاصيل الاتهام أن الفتى الفلسطيني تم إيقافه على أحد الحواجز العسكرية من خلال الجنود المتواجدين في المكان، وتم إجراء عملية تفتيش جسدية عليه، ثم أُخِذَ إلى مكان مجهول وتم الاعتداء عليه بالضرب، كما هددته الشرطية بقولها: "إنك ستموت بعد 10 دقائق".

من جانبها، ادّعت الشرطية بأن المسدس كان فارغاً تماماً من الرصاص، وأن الأمر كان بمثابة إجراء روتيني يقومون به.