المستوطنون لـ"نتنياهو": احتل الضفة رداً على فتح وحماس

فلسطين اليوم- ترجمة خاصة

بسبب اتفاق المصالحة بين حماس وفتح عقد رؤساء المستوطنات في مجلس يشع الاستيطاني اجتماع طارئ لبحث الوضع الفلسطيني وتداعيات اتفاق المصالحة وانعكاسه على المستوطنين في الضفة المحتلة.

وحسب موقع المستوطنين 7 ، فقد جاء في أعقاب الاجتماع في بيان لمجلس يشع بأن اتفاق حماس فتح يعني أن "إسرائيل" لن تلزم بما تعهدت به للسلطة الفلسطينية.

وطالب البيان حكومة نتنياهو فرض ما تسمى بـ "السيادة الإسرائيلية" على كل الضفة المحتلة وإن لم تفعل حكومة نتنياهو ذلك فعلى الأقل تفرض سيادة "إسرائيل" على جميع المستوطنات في الضفة المحتلة الصغيرة والكبيرة.