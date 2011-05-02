ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

3 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

المستوطنون لـ« نتنياهو »: احتل الضفة رداً على فتح وحماس

  • 20:31 - 02 مايو 2011
مشاركة

المستوطنون لـ"نتنياهو": احتل الضفة رداً على فتح وحماس

فلسطين اليوم- ترجمة خاصة

بسبب اتفاق المصالحة بين حماس وفتح عقد رؤساء المستوطنات في مجلس يشع الاستيطاني اجتماع طارئ لبحث الوضع الفلسطيني وتداعيات اتفاق المصالحة وانعكاسه على المستوطنين في الضفة المحتلة.

وحسب موقع المستوطنين 7 ، فقد جاء في أعقاب الاجتماع في بيان لمجلس يشع بأن اتفاق حماس فتح يعني أن "إسرائيل" لن تلزم  بما تعهدت به للسلطة الفلسطينية.

وطالب البيان حكومة نتنياهو  فرض ما تسمى بـ "السيادة الإسرائيلية" على كل الضفة المحتلة وإن لم تفعل حكومة نتنياهو ذلك فعلى الأقل تفرض سيادة "إسرائيل" على جميع المستوطنات في الضفة المحتلة الصغيرة والكبيرة.

متعلقات