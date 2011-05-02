خطوات تصعيدية جديدة للعاملين في الجامعات بغزة والضفة

فلسطين اليوم- رام الله

أعلن الدكتور أمجد برهم رئيس مجلس اتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية، عن سلسلة إضرابات شاملة في الجامعات خلال الأيام المقبلة.

وأوضح برهم في تصريحات إعلامية، أن العاملين في الجامعات نفذوا اليوم إضراباً شاملاً في كافة جامعات الضفة الغربية وقطاع غزة، ضمن سلسلة إجراءات ستتخذ بعد الصمت المفرط الذي تتخذه وزارة التعليم العالي.

وأشار إلى أن الاتحاد أَقَر إضراباً شاملاَ يوم الخميس المقبل، وثلاثة أيام في الأسبوع المقبل هي (الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء)، وأربعة أيام أخرى في الأسبوع الذي يليه (الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس)، حتى تستجيب الوزارة لمطالب الموظفين في الجامعات.

وأوضح أن للاتحاد أربعة مطالب لوقف إضرابه تتلخص في، الاتفاقية الخاصة مع مجلس التعليم العالي المتمثلة في ربط رواتب ومستحقات العاملين في الجامعات بسعر صرف الدينار الأردني (6 شواقل)، بعد أن تآكلت رواتبهم ومستحقاتهم بنسبة 22%، نتيجة تدهور سعر صرف الدينار غير المسبوق.

وأضاف أن المطلب الثاني هو إعادة تفعيل موازنة الجامعات التي تقرها الحكومة، مبيناً أن الحكومة أقرت العام الماضي، 40 مليون دولار من ميزانيتها لصالح الجامعات، لكن تم صرف 16 مليون دولار فقط، وحول ميزانية العام الجاري قدمت الحكومة دفعة واحدة فقط للجامعات لا تزيد عن 5% من الميزانية المقررة من قبلها.

وأوضح أن الحكومة سبق ووعدت بإلغاء الضريبة المفروضة على نهاية الخدمة لموظفي الجامعات، إلا أن القرار لم ينفذ حتى الآن، مطالبا بإلغاء مجلس التعليم العالي الحالي 'لفشله في حل المشكلة الحالية، وعدم تعاونه معنا، وتشكيل مجلس مهني جديد من ذوي الكفاءات والخبرات، التي تمتلك القدرة على تنظيم أمور التعليم العالي بشكل وسؤول ولائق، ويستجيب لمتطلبات المرحلة وللرقي بالتعليم العالي في فلسطين'.

وأكد برهم أن الإضراب الذي ينفذ في مكان العمل بالجامعات، يشمل كافة المحاضرات والامتحانات النهائية، حتى حل الأزمة، داعيا الجميع إلى دعم العاملين في الجامعات والوقوف إلى جانبهم في نضالهم النقابي المشروع.