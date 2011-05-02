مجموعة من المستوطنين يعتدون على عائلة مقدسية بالبلدة القديمة

فلسطين اليوم _ القدس

اعتدت مجموعة من المستوطنين الصهاينة ,اليوم الإثنين,على عائلة البكري المقدسية و التي تسكن البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة.

وقالت مصادر مقدسية إن أفراد من جمعية "عطروت كوهنيم" الاستيطانية حاولت الاستيلاء على منزل العائلة، حيث اقتحمت المنزل و قامت بالاعتداء على أفراد العائلة الستة بالضرب و التخريب.

و تسعى الجمعية منذ سنوات للاستيلاء على المنزل الواقع في شارع الواد القريب من بوابات المسجد الأقصى في البلدة القديمة من القدس المحتلة.

و بحسب المصادر فإن اليهود المتطرفين المقيمين بجزء من البناية استغلوا تصريحاً حصلوا عليه من بلدية الاحتلال للترميم وقاموا ببناء فرندة كبيرة بعد الاستيلاء على جزء إضافي من المبنى.

ووقعت مواجهات بين المتطرفين وسكان البناية المقدسيين وحضرت قوة معززة من شرطة وحرس حدود الاحتلال إلى المنطقة ومنعت الاقتراب منها.

يذكر أن الجماعات اليهودية المتطرفة تحاول منذ سنوات طويلة الاستيلاء على سائر منازل البناية ، فيما يرفض السكان كل محاولات الترهيب والترغيب والإغراء بالأموال الطائلة، ويطالبوا بإخراج المستوطنين من البناية.