المعابر والحدود توضح آلية السفر عبر معبر رفح البري خلال الأسبوع الحالي

فلسطين اليوم- غزة

أعلنت هيئة المعابر والحدود بالحكومة الفلسطينية بغزة اليوم الأحد، عن جدول السفر عبر معبر رفح البري خلال الأسبوع الحالي بدءاً من يوم غدٍ الاثنين، وحتى الخامس من الشهر الجاري.

وبينت الهيئة، أن سفر المواطنين سيكون على الشكل التالي:

- يوم الاثنين 2/5/2011م سيكون السفر للمواطنين المسجلين في كشوفات يومي 24/4/2011م ويوم 25/4/2011م فقط ، ولا يسمح بالسفر لمن هم مسجلين في أي كشوفات سابقة لهذا التاريخ.

- يوم الثلاثاء 3/5/2011م سيكون السفر للمواطنين المسجلين في كشف يوم 26-4-2011م بالإضافة إلى المسجلين في أي كشوفات سابقة لهذا التاريخ .

- يوم الأربعاء 4/5/2011م سيكون السفر للمواطنين المسجلين في كشف يوم 27-4-2011م بالإضافة إلى المسجلين في أي كشوفات سابقة لهذا التاريخ .

-يوم الخميس 5/5/2011م سيكون السفر للمواطنين المسجلين في كشف يوم 28-4-2011م بالإضافة إلى المسجلين في أي كشوفات سابقة لهذا التاريخ.

وأشارت الهيئة، إلى أنه سيتم الإعلان عن الأسماء المسموح بسفرها عبر موقع وزارة الداخلية.