الإخوان المسلمون في مصر يعلنون تأسيس حزب سياسي

فلسطين اليوم: القاهرة

أعلن الإخوان المسلمون، حركة المعارضة الإسلامية القوية في مصر، السبت إنشاء حزبهم السياسي للمشاركة في الانتخابات النيابية في أيلول/ سبتمبر المقبل مؤكدين انه سيكون حزبا "مدنيا وليس ثيوقراطيا".

وقال محمد مرسي الذي عينه مجلس شورى الجماعة رئيسا للحزب الذي أطلق عليه "حزب الحرية والعدالة"، خلال مؤتمر صحافي "انه ليس حزبا إسلامياً بالمفهوم القديم، ليس ثيوقراطيا".

وأكد مرسي "انه حزب مدني".

ويحظر الدستور المصري إقامة أحزاب سياسية على أساس ديني أو طبقي أو مناطقي.

وعين مجلس شورى الإخوان عصام العريان نائبا لرئيس الحزب وسعد الكتاتني أمينا عاما.