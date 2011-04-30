لجنة الإصلاح للجهاد تتمكن من رأب الصدع بين أفراد عائلة أبو سرية

فلسطين اليوم-غزة

تواصل لجنة التواصل الجماهيري والإصلاح في حركة الجهاد الإسلامي, نشاطاتها ومهمتها في الحفاظ على الوحدة والتصالح بين العائلات الفلسطينية لتقوية الجبهة الداخلية في مواجهة الاحتلال الصهيوني.

فقد تمكنت لجنة التواصل الجماهيري والإصلاح من إتمام صلحا عشائريا في حي الزيتون بغزة بين أفراد عائلة أبو سرية إثر خلاف شب بينهم.

وترأس الوفد الشيخ تحسين الوادية مسئول ملف التواصل الجماهيري والإصلاح والشيخ شعبان أبو غنيمة والشيخ صلاح عابد والشيخ جمعة صيام وعدد من كوادر الإصلاح , وعدد كبير من مخاتير ووجهاء ورجال الإصلاح, كما حضر الصلح المختار كشكو ورجل الإصلاح المختار أبو محمد عريبان وكل من المختار دلول ووجهاء عائلة أبو سرية.

من جانبه رحب الأستاذ أبو العبد أبو سرية كلمة باسم عائلة أبو سرية بلجنة التواصل الجماهيري والإصلاح لحركة الجهاد وبكافة الحضور على دورهم البارز في رأب الصدع بين أبناء الوطن وثمن لهم هذا الدور.

وبدوره ألقى الشيخ شعبان أبو غنيمة كلمة لجنة التواصل والإصلاح شكر فيها عائلة أبو سرية لسرعة الاستجابة للصلح والنزول عند أحكام الشرع الحنيف وشكر الحضور والمخاتير والوجهاء ورجال الإصلاح .

ومن جهتهم ثمن الوجهاء دور حركة الجهاد الإسلامي في حقن دماء المسلمين والعمل على تقوية الجبهة الداخلية.