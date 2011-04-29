مركز الميزان لحقوق الإنسان يرحب باتفاق المصالحة

فلسطين اليوم – غزة

أعرب مركز الميزان لحقوق الإنسان عن ارتياحه لإعلان توقيع اتفاق بين حركتي فتح وحماس على المصالحة بالحروف الأولى لإنهاء الانقسام الداخلي الفلسطيني برعاية جمهورية مصر العربية.

و عبر مركز الميزان في بيان له عن ترحيبه بالإعلان، آملاً في أن تتواصل الجهود لإتمامه وضمان تنفيذه على الأرض. وأكد المركز على أن أهمية تأسيس اتفاق المصالحة على أساس المشاركة الكاملة للقوى السياسية والمجتمع المدني واحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان.

وأعاد مركز الميزان التأكيد على أن الأراضي الفلسطينية هي أراضٍ محتلة بموجب القانون الدولي الإنساني، وهو أمر يتطلب من القوى السياسية وقوى المجتمع الفلسطيني الحية كافة توظيف إمكانياتها وجهودها لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني ومعايير حقوق الإنسان، وأن إنهاء الانقسام من شأنه أن يدفع بالقضية الفلسطينية إلى الأمام في المحافل الدولية.

و دعا المركز القوى السياسية الفلسطينية والمجتمع الدولي بذل أقصى الجهود لدعم عملية المصالحة للوصول إلى نهاياتها بالإنهاء الكامل للانقسام.