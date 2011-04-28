ما السبب وراء اعتراض صالح على حضور قطر توقيع المبادرة الخليجية؟

فلسطين اليوم _ وكالات

قال الرئيس اليمني علي عبد الله صالح اليوم الخميس انه يعترض على وجود ممثلين قطريين في مراسم توقيع اتفاق لإنهاء أزمة سياسية في البلاد.

وقال لقناة روسيا يوم التلفزيونية الناطقة بالعربية انه يعترض على وجود قطر في مراسم توقيع المبادرة مُتهما إياها بالتآمر ضد اليمن.

وكان صالح يشير على ما يبدو إلى قناة الجزيرة التلفزيونية التي اتهمها بإثارة الاحتجاجات التي تطالب بتنحيه منذ يناير كانون الثاني.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان اعتراض صالح سيؤخر توقيع المبادرة الخليجية التي من المنتظر أن يوقعها يوم السبت في صنعاء بينما ستوقعها المعارضة في اليوم التالي في الرياض في حضور رئيس الحزب اليمني الحاكم.