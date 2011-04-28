"إسرائيل" تقرر عدم التفاوض مع حكومة الوحدة الفلسطينية القادمة

فلسطين اليوم: القدس المحتلة

قررت المجلس الوزاري المصغر"الكابينيت" اليوم الخميس، عدم التفاوض مع الحكومة الفلسطينية المرتقبة والتي ستشكل بالتوافق بين حركتي حماس وفتح.

وذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" أن أعضاء المجلس أكتفوا بهذا القرار إلى حين وضوح الأمور حول الحكومة القادمة.

وجاء قرار اللجنة بعد الاجتماع الذي دعا إليه رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" وبشكل عاجل، لبحث موضوع المصالحة الفلسطينية.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك مشاورات حثيثة جرت اليوم برئاسة "نتنياهو" ومشاركة وزير الحرب "الإسرائيلي" "إيهود باراك" وتقرر بعد هذه المشاورات متابعة التطورات في السلطة الفلسطينية.