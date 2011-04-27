قلق "إسرائيلي" على السلام مع مصر

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

قال رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو إنه قلق من دعوات في مصر تطالب بإلغاء اتفاقية السلام مع "إسرائيل"، ودعا إلى ممارسة ضغوط على القاهرة لمواصلة احترام الاتفاقية.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن نتنياهو خلال لقائه اليوم الأربعاء مع وفد مؤلف من ثمانية أعضاء بمجلس الشيوخ الأميركي بالقدس قوله "إنني قلق من الأصوات التي تتعالى في مصر وتدعو إلى إلغاء اتفاقية السلام مع إسرائيل".

ودعا رئيس الحكومة الإسرائيلية المجتمع الدولي إلى توضيح التوقعات من مصر بشأن مواصلة احترام اتفاق السلام.

وكان نتنياهو يشير بذلك إلى استطلاع للرأي نشره مركز أبحاث أميركي أمس، وجاء فيه أن 54% من المصريين يؤيدون إلغاء اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية.

ونظم العشرات من المصريين اليوم وقفة احتجاجية أمام السفارة الإسرائيلية بالقاهرة للمطالبة بقطع العلاقات مع تل أبيب، ووقف إمدادها بالغاز المصري.

ورفع المحتجون من على جسر مجاور للسفارة شعارات من بينها "الشعب يريد إلغاء التطبيع" و"الغاز يجب أن يتوقف".

وقال المُدون حسام الحملاوي إن المظاهرة جاءت ردا على تصريحات الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز الذي طالب الشباب المصري بالتطبيع مع إسرائيل.

وقال الحملاوي إن تفجير الأنبوب الناقل للغاز إلى إسرائيل صباح اليوم أثلج صدورهم، وأضاف "إن لم تقم الحكومة بقطع الغاز عن إسرائيل فسنقوم بذلك".

وتعد هذه المظاهرة -التي انطلقت من جامعة القاهرة- الأحدث في سلسلة وقفات احتجاجية نظمت أمام سفارة تل أبيب منذ سقوط الرئيس حسني مبارك.