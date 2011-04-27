للمرة الثالثة: تفجير خط أنابيب للغاز من مصر لـ "إسرائيل"

فلسطين اليوم – غزة

قام مجهولون فجر اليوم الأربعاء بتفجير خط أنابيب مصري يتم من خلاله تصدير الغاز الطبيعي إلى "إسرائيل" عبر شبة جزيرة سيناء، حيث شوهدت ألسنة اللهب وهى تتصاعد في سماء مدينة العريش بارتفاع مئات الأمتار.

وطبقا لشهود عيان من أهالي قرية السبيل، التي يمر بجوارها خط الأنابيب، فقد شوهدت سيارات إطفاء وإسعاف وهى تتجه نحو خط الأنابيب الرئيسي الذي يتم تصدير الغاز المصري عبره إلى "إسرائيل" والأردن،غربي مدينة العريش. ولم ترد تقارير فورية عن سقوط ضحايا جراء التفجير.

يذكر أنه سبق وتم تفجير خط أنابيب يصدر الغاز من خلاله لـ "إسرائيل" خلال الثورة المصرية في شهر شباط (فبراير) الماضي، حيث تم تدمير المحطة الفرعية في شرق مدينة العريش وتمت السيطرة عليها بصعوبة.