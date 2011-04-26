محكمة صهيونية تحكم بالسجن 4 سنوات على مصريين بدعوى تهريب مخدرات

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

حكمت ما تسمى بـ "المحكمة الإقليمية" الصهيونية في مدينة بئر السبع اليوم الثلاثاء، بالسجن أربعه سنوات على مواطنين مصريين كانا قد اعتقلا داخل إسرائيل وهما يحاولان تهريب المخدرات من سينا إلى النقب.

وذكرت صحفية "معاريف" أن المتهمين سالم جمعة وأحمد طيه ألقي القبض عليهما على حدود مصر و الأراضي المحتلة، وبحوزتهم أكياس من المخدرات، وعندما داهمتهم سيارات شرطة الاحتلال قاموا بإلقاء هذه الأكياس.

وأضافت الصحيفة أن المتهمين عبروا عن ندمهم وقالوا بأنهم اضطروا لتهريب المخدرات بسبب الظروف الصعبة التي يعيشونها.