إغلاق معبر رفح لثلاثة أيام بداية الخميس القادم

فلسطين اليوم: غزة

حثت السفارة الفلسطينية في جمهورية مصر العربية، اليوم الثلاثاء، الفلسطينيين الراغبين في العودة إلى قطاع غزة من أماكن إقامتهم في الخارج، بعدم التوجه إلى مطار القاهرة ابتداء من صباح يوم الخميس المقبل، وذلك بسبب إغلاق المعبر أيام الجمعة والسبت والأحد. الأمر الذي سيضطر المسافرين الى المكوث ثلاثة أيام في المطار لحين فتح المعبر.

وقالت السفارة في بيان صحفي، "إن أي شخص يصل إلى القاهرة بعد يوم الأربعاء، سيضطر للمبيت في المطار حتى صباح الاثنين 2/5/2011".