هل تم رفع سن التقاعد للعاملين بحكومة رام الله ؟

فلسطين اليوم-غزة

تدور خلال هذه الأيام إشاعات بين الموظفين التابعين لحكومة رام حول رفع سن التقاعد لدى العاملين بها لأكثر من 60 عاملاً , ,وإقرار هيئة التأمين والمعاشات سن التقاعد ل 62 عاماً .

ولاقت هذة الأحاديث رواجاً بين موظفي حكومة رام الله بغزة رواجاً , وخاصة تعتبر مخرج مناسب مما تقل عدد سنواتهم المقررة لأخذ رابت المقرر من التقاعد, وعدم اضطرارهم لشراء سنوات الخدمة مقابل مبالغ مالية واستفادتهم براتب التقاعد أسوة بباقي الموظفين.

حيث قال العديد من الموظفين انهم تلقوا معلومات مؤكدة من عدة جهات تؤكد رفع سن التقاعد من 60 الى 60 عاماً دون تأكيد مصدر رسمي للمعلومات التي وصلتهم من عدة جهات .

ومن جانبه نفى رئيس هيئة التقاعد الفلسطيني فاروق ممتاز الإفرنجي , الأخبار التي تحدث عن رفع سن التقاعد الفلسطيني , معتبراً ما يتم الحديث عنه مجرد مقترحات فقط .

وقال الإفرنجي "لفلسطين اليوم" ان الحديث عن رفع سن التقاعد لاتزال مجرد مقترحات ولم يُقر فعلياً , وهي مقترحات كانت عبر دراسات وأفكار من جهات دولية فقط.

وأوضح ان السن الرسمي للتقاعد الفلسطيني كما هو ولم يتغير.