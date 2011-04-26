رئيس الوزراء بغزة يشدد على قرار حسن معاملة الموقوفين في مراكز التوقيف

فلسطين اليوم-غزة

أكدت الحكومة الفلسطينية أن رئيس الوزراء إسماعيل هنية، شدد على قرار حسن المعاملة مع الموقوفين في مراكز التوقيف.

وقال المكتب الإعلامي للأمانة العامة لمجلس الوزراء، إن الحكومة كلفت في جلستها رقم 199، وزير الداخلية بالتعميم على جميع الأجهزة الأمنية والمحققين بمنع التعذيب خلال توقيف أي شخص.

وذكر البيان، أن الحكومة كلفت اللجنة الاقتصادية والبنية التحتية بدراسة مشروع الضمان الاجتماعي للعمال المقدم من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خلال أسبوعين من تاريخه وتقديم التوصيات إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بالخصوص.

ونوه، إلى أن الحكومة كلفت وزارة الأسرى والمحررين والقدس واللاجئين بإحصاء الأسيرات المحررات اللواتي لم يؤدين فريضة الحج مسبقاً وإرسال أسمائهن إلى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية لإعطائهن حق الأولوية في قرعة الحج لهذا العام، لافتاً إلى أن الحكومة شكلت لجنة وزارية برئاسة وزير الأوقاف والشؤون الدينية وعضوية كل من وزير الأسرى والمحررين والقدس واللاجئين، ووزير العدل، والمستشار الشرعي لرئيس الوزراء، لدراسة أرض الوقف (المغراقة) وإعداد تصور يحفظ حقوق الوقف وحقوق المواطنين ويضع حلاً واقعياً يراعي المصلحة العامة، على أن ترفع اللجنة توصياتها لمجلس الوزراء خلال أسبوعين من تاريخه لاتخاذ القرار المناسب بالخصوص.

وأشار البيان، إلى أن الحكومة قررت إحالة المشروع المقدم من وزارة الأشغال العامة والإسكان ببناء ألف وحدة سكنية إلى لجنة الشؤون الاقتصادية والبنية التحتية الوزارية الدائمة للدراسة وتقديم التوصيات إلى مجلس الوزراء خلال أسبوعين من تاريخه.

ولفت البيان، إلى أنه تم توزيع محضر لجنة تخصيص الأراضي الحكومية رقم (50) المنعقدة بتاريخ 04/04/2011م، على الوزراء للدراسة وتقديم الملاحظات عليه خلال أسبوع من تاريخه، على أن يتم عرضه على جلسة مجلس الوزراء القادمة.