الجيش اللبناني يستنفر على الحدود الشمالية للكيان

فلسطين اليوم: وكالات

أفادت مصادر لبنانية أنّ آليات إسرائيلية وقوات راجلة قوامها نحو 30 جندياً إسرائيلياً اخترقوا الشريط الشائك عند "بركة النقار" باتجاه الأراضي اللبنانية المحررة في جنوب لبنان وتمركزوا في المكان.

وعلى الأثر نفذ الجيش اللبناني ووحدات من قوات اليونيفل عملية استنفار على الجهة المقابلة من الحدود.

في حين أكدت مصادر القوات الدولية أنّ "قيادة اليونيفل باشرت اتصالاتها لتأمين انسحاب القوات الإسرائيلية إلى خلف الشريط الشائك الحدودي ومنع تفاقم التوتر في المنطقة".