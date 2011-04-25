البعوض يغزو بعض المناطق في غزة من جديد!

"البعوض" يعود مجدداً بالشيخ رضوان والبلدية تتحدث عن الحلول

فلسطين اليوم-غزة"تقرير خاص"

بالرغم من كافة الطرق التي تعلن عنها بلدية غزة للحد من إنتشار البعوض الذي يؤرق المواطنين وخاصة في منطقة البركة بالشيخ رضوان , أصبحت البعوضة هي الاكثر إزعاجاً بالنسبة للعديد من المواطنين في تلك المنطقة إضافة للعديد من المناطق كوادي غزة وغيرها كون أن مياة الأمطار الراكدة أرضاً خصبة لنمو وتكاثر البعوض.

طرق عديدة يجربها المواطنين خلال حديثهم لمراسلة "فلسطين اليوم" في تلك المنطقة للحد من الإزعاج المتكرر والذي يفض مضاجعهم , فمنهم من يحاول يغلق كافة المنافذ التي قد تساعد على إدخال البعوض, بالرغم من الأجواء الربيعية الرائعة , ومنهم من يحاول القضاء عليها بإستخدام المبيدات الحشرة وحتى لو كانت قاتلة وتؤثر على الجهاز التنفسي ..

المواطن أبو سعيد أحد سكان منطقة البركة قال :" إن الأوضاع لا تطاق بالرغم من بداية فصل الربيع عدم ارتفاع درجات الحرارة بعد ولكن هناك انتشار غير طبيعي للبعوض, مطالباً الحكومة بإيجاد الحل الأمثل للمشكلة القديمة الحديثة والتي طال الحديث عنها.

وعند سؤال الحاجة ام فتحي عن البعوض " دعت الحاجة كافة العاملين ببلدية غزة للمبيت بالقرب من بركة غزة لإكتشاف مدى المأساة التي يعيشها سكان تلك المنطقة , وعدم التحدث أمام وسائل الإعلام بعدم وجود مشكلة .

وقالت إن مياه البركة هي السبب الوحيد لتكاثر البعوض , مشيرةً إلي عدم نجاح كافة الطرق للقضاء على البعوض العام الماضي

ومن جانبه أكد مدير العلاقات العامة في بلدية غزة حاتم الشيخ خليل, أن قسم الوقاية في البلدة استطاع أن يقضي على يرقة البعوض, في بركة الشيخ رضوان,وذلك بوضع أسماك خاصة تساعد على القضاء على هذه اليرقة.

وأوضح الشيخ خليل, لـ "فلسطين اليوم" اليوم الاثنين, قسم الوقاية استطاع أن يكتشف مركز تجمع اليرقة والقضاء عليها بشكل كامل, مشيراً, "إلى أن المركز يقع إلى الشرق من بركة الشيخ رضوان في مشتل يتبع للبلدية.

وأشار, إلى أن المياه الموجودة في بركة الشيخ رضوان هي مياه أمطار حافظت عليها البلدية للاستفادة منها في المياه الجوفية, بدلاً من ضخ هذه المياه إلى البحر عبر المياه الصرفية, وعدم الاستفادة منها.