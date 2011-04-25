حذار للمقاومة .. جهاز "أي فون" اكبر جاسوس وخطير جداً

فلسطين اليوم-وكالات

حذرت العديد من الأوساط والجهات الأمنية الفلسطينية المقاومة من استخدام جهاز النقال "اى فون" لمدى خطورته , وإعتباره الجاسوس الأول وسرعته في تحديد مكان المكالمة والشخص الذي تم إجراء المكالمة معه.

أشارت صحيفة الغارديان إلى مخاوف حول حماية خصوصية مستخدمي هاتف أي فون عقب الكشف عن وجود ملف في هواتف أي فون يخزن فيه إحداثيات المواقع التي تزورها مع توقيت الزيارة، حيث يخون أي فون صاحبه أولا من خلال توليده لملف يحفظ فيه كل الأماكن التي يزورها صاحب الهاتف مع التوقيت لكل تحرك من نقطة إلى أخرى.

وعند وصل الهاتف بالكمبيوتر ينتقل الملف من خلال عملية المزامنة (التحيين) ليضيف إلى نسخة الملف القديمة منه على الكمبيوتر. وحتى عند شراء جهاز أي فون جديد ونقل ملفات الجهاز القديم إليه سيجري نقل ذاك الملف والاحتفاظ به!

وبتنزيل البرنامج وتثبيته ستتمكن من فتح الملف المذكور حيث يقدم البرنامج خريطة للعالم سيرسم فوقها الأماكن التي تردد إليها حامل التليفون.