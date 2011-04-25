تدمير مكتب القذافي في طرابلس في غارة للتحالف

فلسطين اليوم-وكالات

دكت غارة لحلف شمال الاطلسي مبنى داخل مجمع باب العزيزية للزعيم الليبي معمر القذافي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين فيما وصفته مسؤولة صحفية من حكومة القذافي بانها محاولة لقتل الزعيم الليبي.

وأفادت الانباء ان مكتب الزعيم الليبي معمر القذافي في باب العزيزية بطرابلس دمر خلال الغارة.

وقال مصدر ليبي رسمي لوكالة رويترز ان خمسة واربعين شخصا اصيبوا بجروح خلال الغارة ووصفت اصابة خمسة عشر منهم بخطرة.

واضاف المصدر انه لا يعرف ما اذا كان ثمة ضحايا تحت الانقاض.

واعتبر المصدر الليبي القصف الجوي محاولة لاغتيال العقيد القذافي.

وقد سمع في طرابلس فجر اليوم دوي انفجارات قوية وهي الاعنف التي ضربت المدينة حتى الآن. وخلال القصف توقف بث التلفزيون الليبي الرسمي عدة دقائق

وكان رجال الاطفاء مازالوا يعملون لاخماد الحرائق المشتعلة في جزء من المبنى المدمر عندما نقل الصحفيون في رحلة نظمتها الحكومة الى موقع الهجوم بعد بضع ساعات من هز ثلاثة انفجارات ضخمة وسط طرابلس.