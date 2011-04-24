القدس : المستوطنون يعتدون على أطفال حي الشيخ جراح

فلسطين اليوم _ القدس

اعتدى مستوطنون متطرفون، مساء اليوم، على عدد من الأطفال في حي الشيخ جراح وسط القدس المحتلة بالضرب وباستخدام غاز حار على عيونهم.

وأفاد شهود عيان بأن مجموعة من المستوطنين المتطرفين يتراوح عددهم بين 50 إلى 70 متطرفا خرجوا من مكان الضريح الإسلامي في الحي، والذي يزعم اليهود بأنه ضريح أحد الحاخامات ووضعوا له تسمية 'قبر الصديق شمعون'، وذلك بعد أدائهم لطقوس وشعائر تلمودية في المكان لمناسبة عيد الفصح اليهودي، وباشرا بالاعتداء على المواطنين.

وأضافت المصادر أن المستوطنين رشقوا سكان الحي بالحجارة، وهاجمو ثلاثة أطفال عرف منهم محمد الغاوي، بالغاز الحار ما استدعى تدخل السكان لإنقاذ الأطفال، حيث اندلعت مواجهات بين الجانبين.

في غضون ذلك، حضرت قوة من شرطة الاحتلال إلى المكان وعملت على حماية المستوطنين ورفضت اعتقال المستوطنين المهاجمين بذريعة الأعياد اليهودية.