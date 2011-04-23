الجامعة العربية: قضية الأسرى في مقدمة اهتماماتنا

فلسطين اليوم-وكالات

جددت جامعة الدول العربية، اليوم السبت، تأكيدها على دعمها التام لحق الأسرى الفلسطينيين والعرب في الحرية، مدينة التصعيد الإسرائيلي بحقهم.

جاء ذلك في تصريح للسفير محمد صبيح الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجامعة العربية عقب استقباله مجموعة من الطلبة الفلسطينيين في مصر، الذي سلموه رسالة تتحدث عن طبيعة معاناة الأسرى في السجون الإسرائيلية.

وأشار إلى أن إسرائيل أسرت ما يزيد عن 750 ألف مواطن فلسطيني منذ عام 1967، موضحا أن عددا كبيرا من الأسرى قد استشهدوا؛ نتيجة الظروف المعيشية الصعبة داخل السجون والتعذيب والقتل المتعمد.

وندد صبيح بسياسة التفتيش العاري للأسرى وذويهم خلال الزيارة، مستنكرا حرمان جميع أسرى قطاع غزة من زيارة أهلهم منذ ما لا يقل عن ثلاث سنوات.

وأكد دعم الجامعة العربية لأي جهد يبذل لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين والعرب من السجون الإسرائيلية، مقدرا لهؤلاء الطلبة هذه الزيارة.

وذّكر باهتمام الجامعة العربية بالاستماع إلى المعنيين بملف الأسرى مباشرة، حيث خصصت أكثر من مرة اجتماعا للمندوبين الدائمين مع وزير الأسرى في السلطة الوطنية، كما أنها استضافت أسرى محررين للحديث عن طبيعة الإجراءات الإسرائيلية العدوانية بحق المعتقلين.

كما أوضح الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين في الجامعة العربية بأنه سيوزع الرسالة التي تناول فيها الطلبة أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال على مندوبيات الدول العربية وعلى المسؤولين في الجامعة.