شرف في سيناء اليوم لبحث مطالب القبائل

فلسطين اليوم-وكالات

في إطار البدء في تنفيذ المخطط الشامل لمشروع تنمية سيناء‏,‏ يلتقي اليوم الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء شيوخ القبائل السيناوية‏,‏ للاستماع إلي مطالبهم‏,‏

والعمل علي حلها, وذلك خلال الجولة التي يقوم بها شرف بسيناء. وقد أكد الشيخ أحمد عرابي, أحد زعماء قبيلة الفواخرية بشمال سيناء, وهو أحد الذين سيجتمع رئيس مجلس الوزراء معهم, أن أهم مطالب القبائل الآن هو مواجهة الإنفلات الأمني, ونزع سلاح جميع القبائل, حيث انتشر أخيرا بكثافة اللجوء إلي السلاح في أي نزاع ينشب بين أبناء هذه القبائل, وأشار الشيخ عرابي, في تصريحات لصحيفة الأهرام, إلي أن قبائل شمال سيناء ستطالب الدكتور شرف باستكمال بناء مصنع الأسمنت, الذي كان قد بدأ بناؤه في عام2006بالعريش, وتبلغ تكلفة المصنع الاستثمارية ملياري جنيه.