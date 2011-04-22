طلاق غير معلن بين زين العابدين وليلى الطرابلسي

فلسطين اليوم – وكالات

قال مصادر صحفية إن الرئيس التونسي السابق، زين العابدين بن علي، يعيش آخر أيامه مع زوجته، ليلى الطرابلسي، وهما في حالة "طلاق غير معلن" إثر خلافات زوجية حادة، حمل فيها الرئيس المخلوع زوجته وأفراد عائلتها ما حدث له، بعد هروبه من الحكم بعد كراهية الشعب له ولنظامه.

وأضافت نفس المصادر، أن بن علي يقضي وقته في مدينة أبها السعودية في اللعب مع ابنه محمد زين العابدين البالغ 7 أعوام، حيث يعتبره "خير أنيس له في المنفى"، إضافة إلى شروعه في كتابة مذكراته للدفاع عن نفسه بعد الذي حدث له، وهو ما يعتبره حملة إعلامية للنيل منه ومن تاريخه وعلاقته مع المسؤولين في الدول الكبرى والمنطقة العربية.

كما كشفت ذات المصادر أن بن علي أصبح مواظباً على الصلاة، وقراءة كتاب "لا تحزن" للداعية السعودي عائض القرني، لتجاوز المصاعب النفسية التي كان يعاني منها منذ انهيار نظامه في 14جانفي المنصرم. ويعتبر نفسه ضحية "لمؤامرة تونسية وعربية وأجنبية"، وأنه على يقين أنه تعرض لخيانة من داخل نظامه. بينما زوجته ليلى الطرابلسي تخرج من الحين إلى الآخر للتسوق مرتدية النقاب حتى لا يتم التعرف عليها وملاحقتها.

من جهة أخرى، فسخ المسمى مهدي بلقا يد خطوبته من ابنة زين العابدين بن علي، حليمة، 18سنة، ويكون قد عاد على جناح السرعة إلى تونس بطلب من أسرته.