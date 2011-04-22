نيويورك تايمز: دعوة الجمهوريين لنتنياهو تضع أوباما على المحك

فلسطين اليوم-وكالات

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية يوم أمس، الخميس، إن تلقى رئيس الوزراء "الإسرائيلى" بنيامين نتانياهو دعوة من الجمهوريين لإلقاء خطاب فى الكونجرس الشهر المقبل يضع علاقة الرئيس الأمريكى باراك أوباما ونتانياهو على المحك.

وأشارت الصحيفة الأمريكية - فى تقرير بثته على موقعها الإلكترونى بشبكة الإنترنت - إلى أن دعوة نتانياهو لإلقاء خطاب فى الكونجرس ستزيد توتر العلاقات بين الرئيس الأمريكى ورئيس الوزراء الإسرائيلى، حيث إنها تأتى من قبل الجمهوريين من جهة، وفى الوقت الذى يتسابق فيه الطرفان على من سيبادر بوضع خطة لإعادة المحادثات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين المتوقفة من جهة أخرى.

ويتناقش مسئولو البيت الأبيض منذ ثلاثة أشهر حول تحديد موعد معين يلقى فيه أوباما خطاباً عالمياً حول الاضطرابات فى المنطقة والصراعات فى العالم العربى، وحول ما إذا كان سيستغل هذا الخطاب فى الإعلان عن خطة جديدة للمحادثات بين إسرائيل والفلسطينيين أم لا.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن بعض المسئولين، قولهم "إن الإدارة الأمريكية تعكف فى الوقت الراهن على دراسة مخاوف نتانياهو من خسارة بلاده أرضية فى أية خطط مستقبلية تضعها الإدارة الأمريكية"، مشيرين إلى أن إدارة أوباما تتوقع قيام نتانياهو باستباق الأحداث وإعلان عن خطه وضعها بنفسه.