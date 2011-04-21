الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا

فلسطين اليوم-وكالات

الذهب والفضة عند مستوى جديد9 تريليونات دولار احتياطات عملات العالمالذهب يرتفع والدولار يتراجع محللان: البنوك تحمل المواطنين خسائر "فرق العملة"انخفاض أسعار الذهب بعد وصوله لأعلى مستوى الأربعاء, 20 إبريل, 2011, 14:09 بتوقيت القدس

سجلت أسعار الذهب مستوى قياسياً جديدا عندما لامس 1500 دولار للأوقية (الأونصة) بمرحلة من تعاملات أمس للمرة الأولى بتاريخ المعدن النفيس.

ويأتي الارتفاع عقب قيام مؤسسة التصنيف الائتماني ستاندرد أند بورز لأول مرة على خفض تصنيف دين الولايات المتحدة الطويل الأجل من مستقر إلى سلبي، وإلى تراجع سعر صرف الدولار أمام العملات الرئيسية.

ويأتي في ظل تنامي المخاوف إزاء تفاقم العجز المالي الأميركي, وأزمة الديون السيادية الأوروبية.

وتراجع سعر الذهب فيما بعد ليحوم حول مستوى 1498 دولاراً للأوقية، وكان المعدن قد أنهى تعاملات يوم الاثنين في بورصة نيويورك عند مستوى 1495.08.

ومن المسائل التي ساهمت في تصاعد أسعار المعدن الأصفر خلال الأشهر الأخيرة تفجر الثورات العربية، الذي تسبب في صعود كبير بأسعار المواد الأولية بشكل عام ومن بينها النفط الخام والحبوب، الأمر الذي أدى لإذكاء المخاوف بشأن التضخم وارتفاع الأسعار.