الاحتلال سيسمح بدخول الاسمنت والحديد وغاز الطهي لغزة اليوم

فلسطين اليوم-غزة

قال المهندس رائد فتوح رئيس لجنة تنسيق دخول البضائع لقطاع غزة ان الاحتلال الاسرائيلي قرر اليوم الخميس فتح معبر كرم ابو سالم جنوب شرق قطاع غزة لادخال نحو 250 شاحنة محملة بمساعدات ومستلزمات للقطاعين التجاري والزراعي.

واضاف فتوح انه سيتم ادخال 20 شاحنة محملة بالاسمنت وحديد البناء لصالح مشاريع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين"الاونروا" وسيتم ضخ كميات محدودة من غاز الطهي للاستخدام المنزلي.

وكان الاحتلال الاسرائيلي فتح امس معبر ابو سالم وادخل 219 شاحنة بينها 142 لقطاع التجارة و21 للزراعة فيما تم ادخال 18 شاحنة من المساعدات الدولية و38 اعلاف اضافة الى ضح نحو 20 طنا من غاز الطهي. وسمحت اسرائيل امس بتصدير شاحنة واحدة من الزهور الى اوروبا.