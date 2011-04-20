وثائق: بن علي عميل لـ "الموساد" والصهيونية

فلسطين اليوم – وكالات

كشفت وثائق بثتها التلفزة الوطنية التونسية، عن علاقة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي بالصهيونية والتي تثبت تورطه في عمليات تجسس إقليمية لمصلحة الكيان الصهيوني.

وأفاد موقع "وطن" الثلاثاء: طرحت التلفزة التونسية وثائق خطيرة تعرض للمرة الأولى تؤكد ارتباط الرئيس المخلوع بجهاز المخابرات الاسرائيلية الـ "موساد" وتورطه في جمع معلومات تخص الأمن القومي العربي كما تثبت تواطؤه في القصف الصهيوني لمدينة حمام الشط عندما كان وزيرا للداخلية منتصف الثمانينات وتسهيل مهمة الموساد في اغتيال عدد من الشخصيات الفلسطينية فوق التراب التونسي.

واعترف شهود من الكوادر التونسية في وزارة الداخلية وجهاز المخابرات العسكرية لدى بث التلفزيون التونسي للوثائق والشهادات عن تواطؤ بن علي مع العقيد الليبي معمر القذافي ضد امن البلاد خاصة خلال أحداث قفصة في بداية الثمانينات وتيسيره لعملية اجتياح مسلحين بإيعاز من القذافي للمدينة التونسية وارتكاب أعمال عنف ومذابح ضد مدنيين.

كما تحدث شهود كذلك عن عزم الرئيس المخلوع قصف مدينة القصرين بالقنابل مع تطور الاحتجاجات إلى ثورة شعبية أدت في الأخير إلى الإطاحة بحكمه.

واثبت شهود أن علاقة القذافي بالرئيس التونسي المخلوع تعود الى عقد السبعينات بدليل اقتراح العقيد الليبي لادراج اسم بن علي في قائمة حكومة الوحدة بين ليبيا وتونس عام 1974 على الرغم من انه لم يكن معروفا آنذاك ولم يتقلد مناصب مهمة في تونس. لكن مشروع الوحدة لم يدم سوى بضع ساعات بعد تراجع الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة عن الفكرة.

وقال المدير السابق للمخابرات العسكرية التونسية البشير التريكي إن بن علي لعب دور الوساطة لتطبيع العلاقات بين العقيد معمر القذافي وجهاز المخابرات الأميركية الـ "سي آي إيه" مقابل عمولة بقيمة 12 مليون دولار وهي الصفقة التي مهدت لاحقا بإعادة ليبيا الى مجتمع الدولي وفك الحصار عنها.

وينتظر أن تضيف المعلومات الجديدة التي بثتها التلفزة التونسية صدمة جديدة الى الشارع التونسي بعد أسابيع عن كشف ثروات ضخمة بأحد قصوره.