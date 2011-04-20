حكومة غزة تثمن دور مصر وتدعوها لتحسين شروط السفر عبر معبر رفح

فلسطين اليوم – غزة

ثمنت حكومة غزة الدور المصري الداعم للقضية الفلسطينية، مؤكدة أنها مازالت تنظر بإيجابية لدور مصر في إعادة اللُحمة الوطنية للشعب الفلسطيني.

ودعت الحكومة في ختام جلستها الأسبوعية التي عقدت الثلاثاء المجلس العسكري المصري والحكومة المصرية إلى تحسين شروط السفر عبر معبر رفح الحدودي وآليات السفر والعودة من وإلى قطاع غزة إلى حين وضع حل نهائي لوضعية المعبر.

وشكرت الهبة الرسمية والشعبية والفصائلية التضامنية مع الأسرى في يوم الأسير الفلسطيني الذي وافق في 17 ابريل، مؤكدة على دعمها لمطالب المقاومة في أي مفاوضات مع الاحتلال بشأن الأسرى.

وثمنت الحكومة موقف الشعب الفلسطيني التي عبر فيها عن رفضه لجريمة قتل المتضامن الإيطالي فيتيرو، موضحة أنها أعطت وزارة الداخلية قرارًا بتطبيق القانون بحق القتلة.

وأكدت على حسن ودقة المتابعة في قرعة تمليك الأراضي بما يحقق الشفافية والمساواة والعدالة وتكافؤ الفرص لكافة أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع وذلك وفق الشروط المعلنة مسبقًا، مشيدة بدور وزارة الأوقاف في تذليل العقبات ورفع درجة التنسيق مع شركات الحج والعمرة.

واشارت الى وجود جهود من قبل وزارة الاقتصاد لمعالجة أي أزمة في الوقود أو الأسعار ومتابعة حركة المعابر، والتواصل مع كل الجهات المختصة للضغط على الاحتلال لفتح المعابر.

وكلفت الحكومة وزارة الأوقاف بتشكيل لجنة تضم وزارة العدل والمستشار الشرعي والعديد من الجهات المعنية لوضع معالجة نهائية لأراضي الوقف في قرية المغراقة وسط قطاع غزة بما يضمن مصلحة المواطن، إضافة إلى تجهيز مقبرة للطوارئ في مدينة غزة يتم الاستفادة منها في حالات يصعب الوصول إلى المقابر.

وكلفت أيضًا وزارة الخارجية والمكتب الإعلامي الحكومي في التواصل مع المجتمع الداخلي والخارجي لتوضيح المواقف، وتسهيل وصول المعلومات الحكومية لوسائل الإعلام وللرأي العام، إضافة إلى تكليف وزارة العمل والشئون الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات النقابية والأهلية المختصة لإحياء يوم العمال العالمي في الأول من مايو القادم.