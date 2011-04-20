أجهزة عباس تختطف أربعة من أنصار حماس بينهم ثلاثة أسرى محررين
فلسطين اليوم – الخليل
واصلت الأجهزة الأمنية بالضفة حملتها بحق المواطنين الفلسطينيين وأنصار حركة المقاومة الإسلامية حماس فاختطفت أربعة من أنصار الحركة في محافظات الخليل ونابلس ورام الله.
ففي محافظة الخليل:
اختطف وقائي عباس الأسير المحرر أشرف أيوب المشني (30 عام) بعد مداهمة منزله في بلدة الشيوخ والعبث في محتوياته، علما أنه أمضي أربع سنوات في سجون الاحتلال سابقا .
كما داهم عناصر من وقائي عباس بمداهمة محل كمبيوتر في ذات البلدة يعود للمختطف محمد نسيم وراسنة (25 عاما) وقامت بتفتيشه والعبث بمحتوياته .
وفي شأن متصل أجّلت أجهزة عباس محاكمة الشيخ عاطف علي رباع من يطا حتى التاسع عشر من الشهر القادم ، يذكر أنه مختطف لدى وقائي عباس في الخليل منذ ستة شهور .
وفي محافظة نابلس :
اختطفت أجهزة عباس من مخيم عسكر كلا من الأسير المحرر أمجد بشكار و سند بشكار وهما مختطفان سابقا من قبل الأجهزة في المدينة.
وفي محافظة رام الله :
اختطف وقائي عباس الطالب في جامعة بيرزيت منذر علوي من قرية دير جرير بعد استدعائه للمقابلة يوم الاثنين، يذكر أنّ منذر أسير محرر أمضى قرابة العامين في سجون الاحتلال.