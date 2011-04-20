أجهزة عباس تختطف أربعة من أنصار حماس بينهم ثلاثة أسرى محررين

فلسطين اليوم – الخليل

واصلت الأجهزة الأمنية بالضفة حملتها بحق المواطنين الفلسطينيين وأنصار حركة المقاومة الإسلامية حماس فاختطفت أربعة من أنصار الحركة في محافظات الخليل ونابلس ورام الله .

ففي محافظة الخليل :

اختطف وقائي عباس الأسير المحرر أشرف أيوب المشني (30 عام) بعد مداهمة منزله في بلدة الشيوخ والعبث في محتوياته، علما أنه أمضي أربع سنوات في سجون الاحتلال سابقا .

كما داهم عناصر من وقائي عباس بمداهمة محل كمبيوتر في ذات البلدة يعود للمختطف محمد نسيم وراسنة (25 عاما) وقامت بتفتيشه والعبث بمحتوياته .

وفي شأن متصل أجّلت أجهزة عباس محاكمة الشيخ عاطف علي رباع من يطا حتى التاسع عشر من الشهر القادم ، يذكر أنه مختطف لدى وقائي عباس في الخليل منذ ستة شهور .

وفي محافظة نابلس :

اختطفت أجهزة عباس من مخيم عسكر كلا من الأسير المحرر أمجد بشكار و سند بشكار وهما مختطفان سابقا من قبل الأجهزة في المدينة .

وفي محافظة رام الله :