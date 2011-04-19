أوقاف رام الله تستنكر إغلاق الحرم ألإبراهيمي الشريف بحجة عيد الفصح

أوقاف رام الله يستنكر إغلاق الحرم ألإبراهيمي الشريف بحجة عيد الفصح

فلسطين اليوم-رام الله

استنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بحكومة رام الله قرار الحكومة الإسرائيلية إغلاق الحرم الإبراهمي الشريف أمام المصلين وفتحه بجميع أروقته وساحاته للمستوطنين يومي الأربعاء والخميس المصادف 20/21-4-2011 بحجة عيد الفصح بالإضافة الى قيامها بخلع شجرة زيتون من حديقة الحرم وتعريش ساحاته بالشوادر واستمرارها بمنع رفع الأذان من على مآذنه بشكل مستمر ومتزايد واخضاع المصلين لعدة تفتيشات قبل الوصول الى المسجد .

وقالت الوزارة في بيان لها "إن هذه السياسة الإسرائيلية تثير المزيد من العداوة والبغضاء وتزيد من الكراهية والتوتر، وإن السياسة الإسرائيلية في الحرم الإبراهيمي استفزازية، وذات أطماع ونوايا خبيثة تحاول إسرائيل من خلالها الإستيلاء الكامل على الحرم خطوة خطوة بعد أن استولت على غالبيته، والتحكم به وبخاصة أيام الأعياد اليهودية وهذا يتناقض مع الأتفاقيات والقوانين الدولية التي ضمنت حماية حرية العبادة تحت الإحتلال.

وجددت دعوتها للعرب والمسلمين بالتحرك لإنقاذ مقدساتنا وحمايتها من الأخطار الحقيقية المحدقة بها، الأمر الذي يوجب على الجميع أن يضعوا قضية حماية المقدسات على رأس سلّم أولوياتهم، لحمايتها من هذه الأخطار.

وطالبت أبناء محافظة الخليل بالإستمرار في أداء الصلوات في الحرم الإبراهيمي الشريف وحمايته من المخططات الإسرائيلية المتتابعة للاستيلاء عليه.