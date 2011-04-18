موجة الحر تنحصر في ساعات المساء وأمطار غداً

فلسطين اليوم-ترجمة خاصة

وفقا لتكهنات الأرصاد الجوية الصهيونية فإن موجة الحر ستخف حدتها اعتبارا من مساء اليوم.

وقالت الأرصاد الجوية ان الأجواء ستكون اليوم الاثنين، حارة وجافة ومغبرة خلال ساعات النهار، ومساء يطرأ انخفاض تدريجي على درجات الحرارة، وتكون الرياح ما بين جنوبية غربية وجنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط ليلاً، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وتوقعت الأرصاد أن يطرأ، غدا الثلاثاء، انخفاض ملموس على درجات، وتنحسر الأجواء الجافة والمغبرة وتظهر الغيوم المنخفضة، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط أمطار خفيفة متفرقة في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج .

ويوم الأربعاء، يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، ويكون الجو غائماً جزئياً، مع احتمال تساقط أمطار خفيفة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج .