فلسطين اليوم تنشر بالتفاصيل والارقام أسرى مدينة القدس المحتلة

فلسطين اليوم: غزة

حصل مراسل فلسطين اليوم على نسخة من مسؤول لجنة الأسرى في القدس المحتلة على احصائية مفصلة عن اسرى مدينة القدس المحتلة، وهي النحو التالي:

* عدد الأسرى المقدسيين:236 أسيراً

* عميد الأسرى المقدسيين: الأسير فؤاد قاسم عرفات الرازم و المعتقل منذ تاريخ 30/1/1981م

من مواليد 9/12/1957م / عمره 24 عند الاعتقال / أمضى أكثر من 28 عام

شهداء الحركة الأسيرة المقدسية / 16 شهيد

* أول شهيد من الحركة الأسيرة المقدسية هو الأسير قاسم عبد الله أبو عكر/أبو خالد، حيث استشهد عام 1969م نتيجة للتعذيب في معتقل المسكوبية.

* آخر شهيد سقط من الحركة الأسيرة هو الشهيد جمعة موسى كيالة، و الذي استشهد بتاريخ 24/12/2008م نتيجة للإهمال الطبي الممنهج، حيث كان قد مكث أكثر من 13 عام في مستشفى سجن الرملة.

الشهيد كان يقضي حكما بالسجن مدى الحياة. لديه من الأبناء 8 تزوجوا جميعا أثناء فترة اعتقاله

سقط بعده شهيدين قبل عدة أشهر وهما رائد أبو حماد ومحمد عابدين.

الأسيرات المقدسيات / 4 أسيرات

* الأسيرة ابتسام عيساوي: الحكم 15 عام / جبل المكبر/ متزوجة و أم ل 6 أبناء

* الاسيرة آمنة منى : الحكم مدى الحياة / البلدة القديمة / أقدم أسيرة مقدسية

* الأسيرة سناء شحادة : الحكم مدى الحياة / مخيم قلنديا

* الأسيرة شيرين العيساوي : موقوفة منذ عدة اشهر

أكبر أسير مقدسي سنا: الأسير محمود نوفل دعاجنة، معتقل منذ 18 عام و يقضي حكما بالسجن مدى الحياة. و يبلغ من العمر 64 عام و يعاني من مشاكل في عضلة القلب حيث أجرى عملية تغيير صمام.

لديه من الأبناء 3 ومن البنات 7 وجميعهم تزوجوا أثناء وجوده في الأسر ورزق بأكثر من 45 حفيد و حفيدة.

صاحب أعلى حكم في تاريخ الأسرى المقدسيين، الأسير وائل محمود قاسم من بلدة سلوان، محكوم بالسجن 35 مؤبدا إضافة إلى 50 عام، وهو متزوج و أب لأربعة أطفال.

الأسرى الأشقاء

سامر و رأفت و رحاب مدحت العيساوي

محمد و أويس حمادة

باسل و كريم و يوسف أبو تايه

إبراهيم و خليل و موسى السراحنة

طارق و عبد الناصر الحليسي

فهمي و رمضان مشاهرة

أشرف و ربيع الزغل

إبراهيم و محمد إمطير

إبراهيم و إيهاب بكيرات

موسى و كايد فطافطة

* أقدم أسيرين شقيقين هما الأسير عبد الناصر الحليسي و شقيقه الأسير طارق الحليسي و المعتقلين منذ 16/10/1986م، و يمضيان حكما بالسجن مدى الحياة / تم نسف منزلهما.

* أعلى حكم لشقيقين، الأسير المقدسي رمضان عيد مشاهرة وشقيقه فهمي عيد مشاهرة و المعتقلين منذ العام 2002م و يقضيان حكما بالسجن مدى الحياة ( 20 مؤبد ) و قد هدم منزليهما.

* أسرى ضريرين

* الأسير الدكتور عبد العزيز عمرو والمحكوم بالسجن مدى الحياة.

* الأسير علاء الدين البازيان و المحكوم بالسجن مدى الحياة.

تقسيم الأسرى حسب مدة الحكم.

مدى الحياة

76 أسير

من 20 - 33 عام

33 أسير

من 15 - 19 عام

20 أسير

من 10 - 14 عام

24 أسير

من 5 - 9 أعوام

24 أسير

من 2 - 4 أعوام

29 أسير

محكوم أقل من عامين أو موقوف

30 أسير

المجموع

236 أسير

تقسيم الأسرى حسب المدة التي انقضت داخل الأسر

أسرى أمضوا أكثر من20 عام

22 أسير

أسرى أمضوا من 15 - 20 عام

19 أسير

أسرى أمضوا من 10 – 14 عام

19 أسير

أسرى أمضوا من 5 - 9 أعوام

94 أسرى

أسرى أمضوا من 2 – 4 أعوام

41 ِأسير

أسرى أمضوا أقل من عامين

41 أسير

الأسرى المرضى / 70 أسير

6 أسرى داخل الأسر مصابين بجروح

مجموعة من الأسرى تعاني من ضغط الدم

مجموعة من الأسرى تعاني من أمراض المعدة

مجموعة من الأسرى تعاني من ألام المفاصل و العامود الفقري

14 أسير يعانون من مشاكل كبيرة في الأسنان و بحاجة إلى علاج فوري

التقسيم الجغرافي

سلوان / رأس العامود

50 أسير

جبل المكبر

24 أسير

العيسوية

20 أٍسير

بيت حنينا

20 أسير

صور باهر / أم طوبا

23 أسير

قلنديا / كفر عقب

18 أسير

عناتا / مخيم شعفاط

17 أٍسير

البلدة القديمة

15 أسير

الصوانة / واد الجوز

9 أسرى

شعفاط

6 أسرى

الثوري

8 أسرى

الرام

5 أسرى

الطور

6 أسرى

الشيخ جراح

5 أسرى

أحياء متفرقة

22 أسير

بيوت الأسرى المقدسيين المهدومة أو المغلقة

البيوت المهدومة : منازل ( وسام عباسي / فهمي و رمضان مشاهرة )و الشهيد محيي الدين الشريف،الشهيد نبيل حلبية و أسامة بحر

البيوت المغلقة : منازل مغلقة بالباطون المسلح ( محمد عودة ، أيمن سدر، علاء الدين العباسي، وائل قاسم ، عبد الله شرباتي، أحمد سعادة) جهاد يغمور، الشهيد عبد الكريم بدر، الشهيد حسن النتشة، مجدي زعتري

بيت الأسيرين عبد الناصر و طارق الحليسي 86

وكانت سلطات الإحتلال قد أغلقت بألواح الصفيح منزل الشهيد الأسير جمعة موسى كيالة (أبو إسماعيل)

سلوان

أكبر عدد أسرى مقدسيين يتركز في بلدة سلوان 50 أسير

أكبر عدد أسرى مقدسيين محكومين مدى الحياة موجود في بلدة سلوان 22 أسير

أكبر تجمع لأسرى محكومين مدى الحياة داخل سلوان هو في حي عين اللوزة 7

أقدم أسير مقدسي هو من سلوان – الأسير فؤاد الرازم

أعلى حكم لأسير مقدسي أيضا من سلوان – الأسير وائل قاسم

أكبر عدد أفراد عائلة مقدسية معتقلين هم عائلة العباسي و عددهم 8

3 منازل مغلقة للأسرى المقدسيين في سلوان

أقدم أسيرين شقيقين هما من سلوان عبد الناصر و طارق الحليسي

أقدم أسير مقدسي معزول و أيضا من سلوان عبد الناصر الحليسي

هدم منزل أسير مقدسي : وسام العباسي من سلوان

* أسرى العزل

عبد الناصر الحليسي ( معزول منذ أكثر من ثلاثة عشر عاما )

و معتز حجازي ( معزول منذ 9 سنوات )

محمود عيسى ( معزول منذ 8 سنوات )