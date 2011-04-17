رئيس وزراء بريطانيا يستبعد إرسال قوات برية إلى ليبيا

فلسطين اليوم _ وكالات

استبعد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون اليوم الأحد إرسال قوات برية إلى ليبيا قائلا:" إن من المهم التمسك بتفويض الأمم المتحدة وعدم اتخاذ إجراء من شأنه إثارة استياء العالم العربي".

وصرح كاميرون لمحطة سكاي نيوز في مقابلة عندما سئل عن تكثيف المساعدة العسكرية "ما قلناه هو أنه ليس هناك محل للغزو أو الاحتلال... ليس هذا ما نقصده في هذا الصدد."

وأكد أن مهمة الائتلاف الغربي واضحة وهي فرض منطقة حظر الطيران والمضي في الطلعات الجوية لتدمير دبابات الزعيم الليبي معمر القذافي ومدفعيته التي تستخدم في قتل المدنيين.

وتابع قائلاً :" نحن واضحون للغاية في ضرورة التمسك ببنود قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. لابد أن نحافظ على مساندة العالم العربي وأعتقد أن هذا مهم للغاية لضمان انجاز المهمة على الوجه الأكمل."

ويسمح القرار رقم 1973 الذي صدر لفرض منطقة حظر طيران للقوات باتخاذ "كل الإجراءات اللازمة" لحماية المدنيين مع استبعاد وجود "قوة احتلال أجنبية بأي شكل من الأشكال على الأرض الليبية."

وقال كاميرون انه بخلاف إرسال قوات برية فان الائتلاف سيساعد بكل طريقة أخرى ممكنة لمنع القذافي من "جعل سكان مصراتة يعيشون في جحيم" وأيضا في غيرها من البلدات على الساحل الليبي.

وفي تكرار لتصريحات أدلى بها في مقال صحفي مشترك يوم الجمعة مع الرئيس الامريكي باراك أوباما والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قال كاميرون ان على القذافي الرحيل.

وأردف قائلا "ما من شك أنني أرى أن العقيد القذافي ما زال مصرا على قتل الناس في مصراتة والسيطرة على تلك المدينة الكبيرة وأيضا المضي نحو بنغازي التي اذا وصل اليها فأنا متأكد من أنه سيكون هناك حمام دم."