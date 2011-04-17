نتانياهو: "تل أبيب" في خطر

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

قال رئيس الوزراء الصهيوني، بنيامين نتانياهو، إن حكومته ستناقش قريبا زيادة ميزانية وزارة الحرب في ضوء توسع الجبهات التي تواجهها تل أبيب والتي تهددها بالخطر.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، عن نتانياهو ترحيبه خلال جلسة مجلس الوزراء الصهيوني صباح اليوم الأحد، بالمصادقة الكونجرس الأمريكي يوم الجمعة الماضي ، على ميزانية إضافية لدعم التزود ببطاريات أخرى من منظومة "القبة الحديدية" لتصدى للصواريخ قصيرة المدى.

وأضاف نتانياهو "يتوجب التذكير، أن هذه الميزانية لا توفر حل كامل لجميع الاحتياجات الأمنية، لأن هناك جبهات جديدة تفتحت، لذا يجب علينا ان نزيد ميزانية وزارة الحرب، مضيفا أنه يجب العمل بسرعة وبالتزام لمواجهة تلك الجبهات.