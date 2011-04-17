« فلسطين اليوم » تنشر تفاصيل عملية ايتمار

تطورات جديدة في عملية ايتمار

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

من المتوقع أن يتم صباح اليوم إلغاء الأمر القاضي بحظر نشر أي تفاصيل حول التحقيق في جريمة قتل أبناء عائلة فوغل الخمسة في مستوطنة "إيتامار" شمال الضفة المحتلة الشهر الماضي.

وحسب المعلومات، فمن شأنه هذا القرار أن يؤدي إلى حدوث تطور دراماتيكي في هذا القضية.

ويشار إلى أن جيش الحرب والشاباك قد أجريا خلال الأسابيع الأخيرة - بحسب مصادر أجنبية - عدة حملات اعتقالات في قرية عورتا المجاورة لمستوطنة إيتامار وفي عدة قرى أخرى وتم اعتقال بضع عشرات من سكان عورتا.

وبحسب صحيفة (النيو يورك تايمز) ما زال 25 مواطناً قيد الاعتقال على ذمة التحقيق.

وكان رئيس الأركان الصهيوني الجنرال بيني غانتس، قد التقى في مكتبه "بتل أبيب" أول أمس الجمعة بأبناء عائلة فوغل الثلاثة الذين نجوا من العملية وأطلعهم على آخر المستجدات في هذه القضية.