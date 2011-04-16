نواب في الكنيست: على « إسرائيل » دفع أي ثمن من أجل إعادة شاليط

نواب في الكنيست: على "إسرائيل" دفع أي ثمن من أجل الإفراج شاليط

فلسطين اليوم-وكالات

طالب أعضاء في الكنيست الصهيوني اليوم, دولة الاحتلال الصهيوني لدفع أي ثمن من أجل الإفراج عن الجندي الأسير جلعاد شاليط, من أيدي فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة, من أجل إعادته لذويه.

ودعا العضوان في الكنيست الصيوني, إيتان كابل من حزب العمل, وزئيف بييلسكي من حزب كاديما, خلال ندوة أقيمت في مدينة "يهود", رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين, إلى اتخاذ قرارات صعبة بإطلاق سراح أسرى فلسطينيين متهمين بقتل صهاينة, للإفراج عن شاليط.