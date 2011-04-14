رغم عدم جواز الأمر ... مبارك يتصل بنجليه داخل سجن طره

فلسطين اليوم _ وكالات

رغم عدم جواز اصطحاب المسجونين لهواتفهم المحمولة داخل مقار احتجازهم، أجرى الرئيس المخلوع حسنى مبارك، الصادر بحقه قرار بالحبس 15 يوما لم ينفذ لظروفه الصحية، اتصالاً بنجليه علاء وجمال داخل محبسهما في سجن طره.

وأوضحت مصادر مقربة من مبارك أنه وقرينته سوزان في حاله نفسية بالغة السوء، مشيرة إلى أن الرئيس المخلوع امتنع عن تناول وجبة الإفطار اليوم، في مقر احتجازه بالغرفة رقم 109 بمستشفى شرم الشيخ الدولي.

وأضافت المصادر أن مبارك الذي يعانى من مرض السكر والضغط وأحد الأورام التي تم علاجه في ألمانيا العام الماضي، كان يتابعه الطبيب الجراح أحمد سالم المتخصص في جراحة الأورام، ويقوم مبارك بعمل التحاليل وجلسات علاجية بغرفة خاصة كانت برئاسة الجمهورية.