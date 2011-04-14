الخارجية الايطالية تعلن فقدانها الاتصال بأحد مواطنيها في غزة

بالفيديو: السلفية تختطف صحفي إيطالي في غزة

فلسطين اليوم: غزة

ادعت جماعة "سلفية" في قطاع غزة، أنها أقدمت على اختطاف صحفي إيطالي يدعى "فيكتور" وذلك رداً على قيام الحكومة الفلسطينية بغزة باعتقال زعيم الجماعة هشام السعيدني الملقب "بـأبو الوليد المقدسي".

وطالبت الجماعة في شريط فيديو نشرته عبر موقع اليوتيوب الشهير، بث مساء الخميس، الحكومة بغزة بالإفراج الفوري عن "هشام السعيدني" زعيم الجماعة في قطاع غزة، وذلك مقابل الإفراج عن الصحفي الايطالي "فيكتور". حسب ادعائها.

وقالت الجماعة أنها ستمنح حكومة هنية 30 ساعة بدءاً من الساعة الحادية عشر صباحاً من اليوم الخميس.

يُذكر أن عدد من وكالات الأنباء قد نقلت خبراً عن اعتقال "هشام السعيدني" قائد تنظيم جماعة التوحيد والجهاد في غزة وذلك منذ نحو شهر ونصف وبعد ملاحقة استمرت عدة سنوات بتهم تنفيذ عمليات تخل بالأمن.

وأفاد مراسلنا أن الخارجية الايطالية أعلن عن فقدان الاتصال بأحد مواطنيها في قطاع غزة، فيما لم تعقب وزارة الداخلية في غزة على النبأ.

هذا وأكد مصدر في أحد الجماعات السلفية في أكناف بيت المقدس في غزة لمراسل فلسطين اليوم أنها ستصدر بياناً توصيحياً بعد ساعات.