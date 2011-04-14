أزمة الكهرباء تتفاقم و السبب الخط "الإسرائيلي"

فلسطين اليوم – غزة "خاص"

تفاقمت في الأيام القليلة الماضية حدة أزمة الكهرباء في قطاع غزة،حيث يشتكي معظم سكان القطاع، و خصوصاً في المناطق الجنوبية والوسطى من الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، بحيث أصبح معدل ساعات قطع الكهرباء يتراوح ما بين 8-12 ساعة يومياً

وللوقوف على السبب في تفاقم أزمة الكهرباء تحدثت وكالة فلسطين اليوم لمدير عام شركة توزيع كهرباء محافظات غزة، سهيل سكيك، الذي من جهته أوضح أن سبب العطل يعود لخلل في الخط الإسرائيلي المغذي للمنطقة أدى لزيادة معدل انقطاع التيار الكهربائي ليتراوح يومياً من 8 إلى 12 ساعة و بسبب رفض سلطات الاحتلال لإصلاحه

و أكد سكيك أن هناك اتصالات تجري مع الجانب الصهيوني للتغلب على هذا العطل.

وكانت عدة شكاوى وصلت فلسطين اليوم من عدة مواطنين في وسط و جنوب القطاع حول تفاقم أزمة الكهرباء و استمرار القطع عنها لفترات طويلة.