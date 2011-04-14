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الاحتلال يداهم عددًا من المنازل في الخليل

  • 09:35 - 14 ابريل 2011
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الاحتلال يداهم عددًا من المنازل في الخليل

فلسطين اليوم-الخليل

داهمت قوات الاحتلال الصهيونية، اليوم الخميس، عدة منازل في محافظة الخليل، ونصبت حواجز عسكرية في محافظة الخليل، وسرقت مصاغا ذهبيا ومبالغ نقدية منها.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال داهمت منطقة 'بئر المحجر' في مدينة الخليل، وفتشت عدة منازل، عرف من أصحابها المواطنين: جهاد العويوي، وسليم الشعراوي، والشقيقان عزام وحاتم العويوي، والعميد المتقاعد سليمان عطية الرفاعي.

وذكرت أن قوة عسكرية إسرائيلية داهمت بلدة إذنا غرب الخليل، وفتشت منزل المواطن جبريل محمد الشوبكي، و'سرق الجنود 130 غرام ذهب، و2000 شيقل من المنزل ذاته أثناء التفتيش'، وذلك وفق رواية المصادر الأمنية.

إلى ذلك، داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة الخليل، وفي بلدات دير سامت، وحلحول، وإذنا، وسعير، ودورا، ويطا، ومخيمي العروب والفوار، وأوقفت مركبات المواطنين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ما تسبب في حدوث أزمة مرور.

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