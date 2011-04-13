هل هي بوادر لإنجاح المصالحة.. مصادر خاصة: السلطة تقرر وقف الاعتقالات السياسية

فلسطين اليوم- خاص

أفادت مصادر فلسطينية مطلعة، مساء الأربعاء، أن السلطة الفلسطينية اتخذت قراراً على المستوى السياسي بوقف الاعتقالات السياسية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكشفت المصادر المقربة من حركة "فتح"، لمراسل فلسطين اليوم الإخبارية في نابلس، أن قراراً من قبل الرئاسة الفلسطينية اُتخذ منذ مساء أول أمس بوقف عمليات الاعتقال والملاحقة بحق عناصر من فصائل المقاومة وعلى رأسها الجهاد الإسلامي وحماس.

وقالت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها، أنه تم إبلاغ جميع قادة الأجهزة الأمنية بالقرار للتنفيذ فوراً وذلك بدءً من الأيام القليلة المقبلة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن القرار اشتمل على وقف الاعتقالات العشوائية، بالإضافة لمنح الجهات الأمنية حق اعتقال ما وصفته بـِ "العناصر الخارجة عن القانون"، والتي تحاول تشكيل مجموعات للمس بالأمن!.

وتوقعت المصادر أن يكون هذا القرار بناءً على ما تشهده الساحة الفلسطينية – العربية من تحركات لمحاولة إنجاح المصالحة بين حركتي فتح وحماس.