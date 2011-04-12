استشهاد أربعة مواطنين بينهم شقيقان داخل نفق برفح

فلسطين اليوم - غزة

استشهد مساء اليوم، اربعة مواطنين بينهم شقيقان، إثر استنشاقهم للغاز السام في أحد الأنفاق الأرضية بحي البرازيل جنوبي مدينة رفح, فيما أصيب تسعة آخرين.

وأفاد مراسلنا في مدينة رفح نقلاً عن مصادر في الدفاع المدني أنه تم انتشال 4 جثث وعدد من المصابين إثر استنشاقهم للغاز السام من آثار الصواريخ الارتجاجية التي أطلقتها الطائرات الحربية خلال التصعيد العسكري الأخير على القطاع وكان يستهدف من حينٍ لآخر منطقة الأنفاق الممتدة على الشريط الحدودي الفاصل بين قطاع غزة والأراضي المصرية.

وأوضح مراسلنا أن من بين الشهداء اثنين من الأشقاء، مشيراً إلى أنهم جميعاً من العمال، وقد تم التعرف عليهم، وهم: هيثم منصور, عبد الرحمن محيسن, عبد الرحمن الشقرا, وشقيقه سمير الشقرا ). وجميعهم في العشرينات من العمر.

الجدير ذكره أن مئات الشباب اضر بهم الحال للعمل في الأنفاق نتيجة لارتفاع نسبة البطالة في القطاع عقب فرص الحصار الإسرائيلي منذ أربعة أعوام على التوالي، ولقي نحو 180 مواطناً مصرعهم فيما أصيب المئات داخل الأنفاق.