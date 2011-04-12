اقتصاد غزة تحذر المواطنين: هناك أغذية غير صحية تضر بصحة الأطفال

فلسطين اليوم-غزة

حذَّرت دائرة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد الوطني بحكومة غزة المواطنين من التعاطي مع المنتجات غير المطابقة للمواصفات الفلسطينية.

وقال مدير الدائرة بالوزارة أحمد أبو ريالة إن مختبرات الاقتصاد الوطني أخضعت عددًا من أغذية الأطفال لعملية الفحص وثبت أنها تحتوي على مُحليات صناعية بنسبة سكر (0.6% بركس).

وأوضح أن ذلك قد يسبب مشاكل صحية للأطفال، مشيرًا إلى أنه من خلال المتابعة الميدانية للمنتجات الواردة من المعابر تم التدقيق على أغذية الأطفال مثل السكاكر والمشروبات والجلي للوقوف على المادة المضافة لهذه الأغذية.

وأضاف أن دائرته تواصل تنسيقها مع التجار والمستوردين لإرشادهم قبل استيراد منتجاتهم حتى تكون مطابقة للمواصفات الفلسطينية، وتحذيرهم من جلب أية منتجات غذائية للأطفال تحتوي على مُحليات صناعية.

وأكد أبو ريالة أن وزارة الاقتصاد الوطني تواصل حملتها من أجل مراقبة البضائع والأغذية الخاصة بالأطفال.

وذكر أنه تم ضبط وإتلاف حوالي 960 كرتونة من مشروبات الأطفال لعدم مطابقتها للمواصفات ولاحتوائها على مُحليات صناعية تضر بصحة الأطفال.

وناشد أبو ريالة التجار والمستوردين بضرورة أن يكونوا حريصين على صحة المستهلك الفلسطيني، مشددًا على أن التهاون بها جريمة وأن الوزارة لن تسمح بحدوثها.