قوات الاحتلال تنسحب من قرية عورتا بعد عملية عسكرية طويلة

فلسطين اليوم _ نابلس

انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل قليل من قرية عورتا شرق نابلس، بعد عملية عسكرية بدأتها في ليلة الجمعة الماضية، نجم عنها اعتقال عدد كبير من المواطنين.

وقال شهود عيان إن آليات الاحتلال التي كانت ترابط في القربة والجنود الذين فتشوا المنازل انسحبوا إلى معسكر 'حوارة' المجاور للبلدة.

وكانت قوات الاحتلال عملت على مدار الساعات الماضية على اقتحام منازل القرية وإخراج سكانها منها.

وقال أحد مواطني القرية إن جنود الاحتلال 'خربوا العديد من المنازل بعد اقتحامها وأخرجوا كل محتوياتها بحثا عن شيء غير محدد'.

وأضاف أن جنود الاحتلال اقتحموا منزل شقيقه و'روعوا الأطفال ومنعوهم حتى من الحركة'. وتحدث شهود عيان عن قيام جنود الاحتلال بضرب شاب بطريقة وحشية.

وقد أمضت قوات الاحتلال عدت ساعات في بعض منازل القرية، عملت خلالها على إجراء تفتيش دقيق قي محتوياتها، فيما تم نقل المعتقلين إلى معسكر 'حوارة' لإجراء فحص الحمض النووي لهم.

يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعمد منذ الحادي والعشرين من آذار الماضي على اقتحام قرية عورتا، إثر مقتل عائلة "إسرائيلية" من مستوطنة 'إيتمار' القريبة من القرية، رغم أنه لم يتبن أي فصيل فلسطيني أو أي شخص المسؤولية عن الحادثة تلك.