أحد موظفي وزارة الأوقاف يحصل على أعلى معدل منذ تأسيس الجامعة الإسلامية

فلسطين اليوم-غزة

حصل الأستاذ ماجد رجب العبد سكر والموظف بالإدارة العامة للتحفيظ على أعلى معدل في تاريخ الجامعة الإسلامية منذ تأسيها في مساقات برنامج الماجستير في التفسير ضمن رسالته التي كانت بعنوان " التواصل الاجتماعي ... دراسة قرآنية موضوعية" حيث حصل على معدل 97.1 %.

بدورها هنأت وزارة الأوقاف والشئون الدينية الأستاذ سكر لحصوله على أعلى مرتبة بالجامعة, معتبرةً ذلك تحدٍ حقيقي لكل الأشكال التي يمارسها الاحتلال الصهيوني بهدف إضعاف المسيرة التعليمية.

وفي كلمة له أكد سكر على أن تفوقه كان بعد توفيق الله تعالى ثم التعب والكد، مثمناً جهود مجلس الأمناء ورئاسة الجامعة والعاملين فيها، وطلبة العلم، وأهالي الطلبة الذين سقوا مسيرتهم عطفاً وحباً.

وشدد سكر على ضرورة المثابرة والاجتهاد خلال الدراسة لنيل أعلى الدرجات داعياً الطلبة بضرورة العمل الجدي على نشر تعاليم الدين الإسلامية وقيمه السمحة، وأن يكونوا نموذجاً للتفاني في خدمة الوطن، وعنواناً للتواضع والتسامح، والاجتهاد الأصيل.

يذكر أن سكر التحق بكلية أصول الدين بالجامعة الإسلامية عام 2006م, وحطم أيضاً الرقم القياسي في حصوله على أعلى معدل تراكمي (98.6%) في برنامج البكالوريس.