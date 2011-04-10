الاحتلال يعاود اقتحام قرية عورتا ويعلنها منطقة عسكرية مغلقة

فلسطين اليوم _ نابلس

أعادت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، فرض حظر التجوال على قرية عورتا جنوب شرق نابلس، وأعلنتها منطقة عسكرية مغلقة.

وأفادت مصادر بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت القرية مساء اليوم، بعد أن كانت اقتحمتها فجرا وشنت حملة اعتقالات واسعة فيها، وفرضت عليها حظر التجوال، وأعلنتها منطقة عسكرية مغلقة، واعتقلت عددا من المواطنين، ليرتفع بذلك عدد معتقلي القرية اليوم إلى أكثر من عشرين مواطنا.

وأضافت المصادر أن جنود الاحتلال خلفوا دمارا واسعا في المنازل التي اقتحموها، بعد أن استخدموا الفؤوس والمطارق في عمليات التفتيش.

يشار إلى أن قرية عورتا تتعرض لاعتداءات متواصلة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، وذلك في أعقاب مقتل خمسة مستوطنين من عائلة واحدة في مستوطنة 'ايتمار' المقامة على أراضي القرية، في الحادي عشر من شهر آذار الماضي.

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