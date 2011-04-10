مصر تتحفظ على أراض تابعة للأمير وليد بن طلال

فلسطين اليوم _ وكالات

قال النائب العام المصري اليوم الأحد إنه تحفظ على أراض تابعة للأمير السعودي الوليد بن طلال في منطقة توشكى في جنوب البلاد.

والأرض جزء من مشروع لاستصلاح الصحراء باستخدام مياه يجري ضخها عبر قناة من خزان بحيرة ناصر وراء السد العالي في جنوب مصر.

وكان يوسف والي، نائب رئيس الوزراء وزير الزراعة المصري الأسبق، قال الأربعاء الماضي، أمام نيابة أمن الدولة العليا إن بيع 100 ألف فدان في توشكى للأمير الوليد بن طلال، تم بناء على موافقة الرئيس السابق حسني مبارك والدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء آنذاك.

ونقلت صحيفة "الأهرام" القاهرية عن والي قوله خلال التحقيقات التي أجريت معه في قضية اتهامه ببيع 100 ألف فدان في توشكى للأمير السعودي الوليد بن طلال بثمن بخس: إنه ليس له دخل فيما حدث، وعقد البيع عُرض على مبارك ووافق عليه، ثم تم إرسال العقد إلى رئيس الوزراء ووافق أيضاً، ثم جاء بعد ذلك إليه فما كان منه إلا أن وافق.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول، بدأت تحقيقاتها في بلاغ يتهم الدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء وزير الزراعة الأسبق ببيع 100 ألف فدان للأمير السعودي الوليد بن طلال بثمن بخس عام 1997، وتسبب في إهدار ملايين الجنيهات على الدولة.

وتم استدعاء والي ومثُل أمام النيابة الأربعاء الماضي، وحضر بلا محامين وأدلى بأقواله، وتم صرفه من سراي النيابة على ذمة القضية.