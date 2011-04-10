المصري: استمرار العدوان على أبناء شعبنا لن يجذب الأمن "لإسرائيل"

فلسطين اليوم-غزة

أكد النائب في المجلس التشريعي عن كتلة التغير في الإصلاح مشير المصري, أن استمرار الاحتلال الصهيوني في عدوانه على أبناء شعبنا في قطاع غزة, لن يجذب له الأمن والاستقرار في كافة المستوطنات المحاذية لقطاع غزة.

واعتبر المصري في تصريحات إعلامية اليوم, التصعيد الصهيوني بحق أبناء شعبنا وقتله لـ18 فلسطيني وجرح ما يزيد عن 60 جريح في غزة يعبر عن العقلية الإجرامية التي يتبعها الصهاينة ضد أبناء شعبنا, قائلاً: "العدو الصهيوني لا يستطيع العيش في فلسطين إلا على قتل وسفك دماء أبناء شعبنا الأعزل, ولن يقابل هذا العدوان إلا بالمقاومة

كما أكد أن المقاومة الفلسطينية في هذه الأيام أقوى من أي يوم مضي مشيراً, إلى أنها قادرة على تلقين العدو دروساً في أرض المعركة.