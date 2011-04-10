تربية شمال غزة تختتم المسابقة المنهجية لطالبات الثانوية العامة

فلسطين اليوم-غزة

اختتمت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة اليوم، مسابقة أوائل الطلبة المنهجية في الثانوية العامة للطالبات في الفرعين العلمي والأدبي (العلوم الإنسانية).

وقد فازت مدرسة شادية أبوغزالة الثانوية "أ" للبنات بالمركز الأول، بعد تغلبها بفارق نصف درجة على مدرسة الفالوجا الثانوية "أ" للبنات، وتميزت المسابقة بأجواء شديدة من التنافس بين الفرق الثمانية التي تسابقت للظفر بلقب البطولة التي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى المديريات.

وأوضح النائب الفني أ.موسى شهاب أن المسابقة تضمنت أسئلة منهجية في مباحث اللغة العربية، واللغة الانجليزية، والفيزياء، والكيمياء، والأحياء، والرياضيات للفرع العلمي، ومباحث التاريخ والجغرافيا بالإضافة إلى مباحث اللغتين العربية والانجليزية والرياضيات للفرع الأدبي، حيث هدفت المسابقة إلى تعزيز روح التنافس بين الطلبة وترسيخ المادة العلمية في أذهان الطلبة.

وشدد أ.شهاب على أن المديرية ستولي في المرحلة المقبلة مزيدا من الاهتمام بالطلبة المتفوقين، كما ستكرس برامج تربوية للنهوض أكثر بواقع كافة الطلبة بما يساعد في تحسين جودة التعليم والارتقاء بمستويات التحصيل العلمي والمعرفي.

وتكونت لجنة التحكيم من أ.محمود بعلوشة مشرف اللغة العربية، وأ.جهاد أبوجاسر مشرف مبحث الرياضيات، وأ.عاهدة خضر مشرفة مبحث الجغرافيا، وأ.أحمد غراب معلم مبحث التاريخ، وأ.عوني أبوفادي معلم مبحث اللغة الانجليزية.

جدير بالذكر أن المديرية كانت قد اختتمت نهاية الشهر الماضي مسابقة مماثلة للطلبة في المرحلة الثانوية العامة، فازت فيها مدرسة أحمد الشقيري الثانوية "أ" للبنين، بالمركز الأول على مستوى الفرع العلمي، فيما فازت مدرسة نزار ريان الثانوية للبنين بالمركز الأول على مستوى فرع العلوم الإنسانية.